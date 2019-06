Speciale difesa: italiana Obiectivo Technology e israeliana Best firmano accordo di collaborazione

- La società di consulenza Obiectivo Technology, con sedi operative a Milano e Roma ed attiva nel settore dell’Information and Cyber Security, ha stretto un accordo di collaborazione con Be Strategic Solutions (Best), prestigiosa start-up israeliana attiva nello sviluppo di piattaforme di simulazione per scenari di crisi. La soluzione si chiamerà Cyber Jumanji (traendo ispirazione dal film con Robin Williams) per la capacità di riprodurre fedelmente situazioni di pericolo improvviso e per il coinvolgimento, in bilico tra la simulazione e la vita reale, che richiede comportamenti ragionati e risolutivi per evitare conseguenze drammatiche. Attraverso questo accordo, siglato con il supporto dell’Ufficio commerciale e investimenti dell’ambasciata d’Israele di Milano, Obiectivo sarà "prefered partner" di Best ed avrà l’esclusiva in Italia, per il settore dell’Information and Cyber Security, di questa innovativa piattaforma che utilizzerà per i propri clienti ad integrazione dei servizi di consulenza prestati. Il prossimo 2 luglio, la piattaforma e la collaborazione saranno presentate a Milano grazie al supporto di LVenture Group e sarà ospitato negli spazi milanesi della società presso il Milano Luiss hub. “Grazie alla nostra esperienza specifica contiamo di dare un innovativo e fondamentale supporto ai nostri clienti che consenta loro di applicare le proprie procedure di information and cyber security in una situazione simulata ma con tutte le caratteristiche della realtà. Assieme a noi potranno così verificare sul campo la completezza e la validità delle procedure e della risposta del team ed individuare i punti di debolezza ed i correttivi necessari per affrontare con rapidità ed efficacia i problemi sempre più frequenti e pericolosi di questo settore”, ha detto Pamela Pace, partner della Obiectivo. La verifica sul campo delle procedure e la correttezza dei comportamenti delle figure coinvolte è, da sempre, un’attività fondamentale per riuscire a minimizzare gli effetti derivanti da fenomeni (di qualsiasi origine) che possano causare conseguenze dannose o addirittura catastrofiche; basti pensare all’esercitazione di “abbandono nave” obbligatoria per tutti i croceristi o a quella relativa ai comportamenti davanti ad un terremoto che si svolge regolarmente negli uffici e nelle scuole giapponesi. “È necessario comprendere, ha aggiunto la Pace, che il reale comportamento di tutte le figure coinvolte in un evento inatteso e drammatico può essere molto diverso e quindi inefficace rispetto alle regole impostate e descritte in manuali spesso trascurati dopo la loro stesura”. Dotan Sagi, Ad di Best ha aggiunto: “La nostra internazionale esperienza nello sviluppo di piattaforme di simulazione di scenari di crisi unita alla decennale esperienza di Obiectivo in ambito Information security advisory rende questa partnership particolarmente importante perché permette, di dotare le aziende di un ulteriore ed importantissimo strumento di resilienza rispetto ai rischi cyber. Attraverso l’uso di questa soluzione, infatti, tutta l’organizzazione avrà la possibilità di crescere sia dal punto di vista della consapevolezza sia dal punto di vista operativo ed organizzativo”. (Res)