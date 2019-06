Speciale difesa: Iraq, ampia operazione di sicurezza della Mobilitazione popolare al confine con la Siria

- Le Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie irachene a maggioranza sciita protagoniste negli ultimi anni della lotta allo Stato islamico, hanno condotto ieri un’ampia operazione di sicurezza lungo il confine con la Siria. Le attività, si legge in un comunicato, sono state condotte dalla 19ma brigata, responsabile nel governatorato occidentale dell’Anbar. L’obiettivo è stato quello di mettere in sicurezza 120 chilometri di frontiera. Nel 2014, l’Iraq è stato travolto dall'ascesa dello Stato islamico, che per tre anni ha occupato vaste porzioni di territorio. Da allora, l'esercito iracheno ha combattuto con successo contro lo Stato islamico, con l’aiuto della Coalizione internazionale guidata dagli Usa. Nel 2017 è stata conquistata Mosul, principale roccaforte dello Stato islamico in Iraq. Dopo la sconfitta militare dell’autoproclamato califfato, annunciata ufficialmente il 9 dicembre 2017 dal governo di Baghdad, permangono, tuttavia, alcune cellule dell’organizzazione terroristica in diverse zone dell’Iraq, prevalentemente nelle regioni a forte incidenza sunnita. Secondo i dati della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (Unami), 939 civili sono stati uccisi in Iraq in atti di terrorismo e in episodi di violenza in Iraq nel corso del 2018. (Irb)