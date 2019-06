Speciale difesa: Congo-Kinshasa, ebola, bilancio morti supera le 1.500 persone

- Un totale di 1.506 persone sono morte di ebola in Repubblica democratica del Congo (Rdc) dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce su Twitter il ministero della Sanità, precisando che dallo scorso mese di agosto sono stati registrati inoltre 2.239 casi (di cui 2.145 confermati e 94 probabili) e 621 guarimenti. Dei casi confermati, le località più soggette al virus sembrano essere Lubero (5 casi) e Beni (3), località quest'ultima dove sono già morte due persone per il contagio, come altre due a Butembo. Dopo quella del 2014 si tratta della seconda più grave epidemia di ebola vissuta dal paese. (Res)