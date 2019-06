Speciale difesa: Russia-Usa, situazione in Venezuela e armamenti al centro colloqui Patrushev-Bolton

- Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, e il consulente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, hanno discusso della situazione in Venezuela e le questioni relative al controllo degli armamenti. Lo ha confermato il portavoce del Consiglio di sicurezza russo Yevgenij Anoshin, ripreso dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. "Patrushev e Bolton hanno discusso alcuni aspetti delle relazioni di sicurezza tra Russia e Stati Uniti, prestando particolare attenzione alle questioni di stabilità strategica e al controllo degli armamenti", ha affermato Anoshin dopo l'incontro tra le due parti tenutosi a Gerusalemme che è durato circa un'ora e mezza. "Su iniziativa della parte americana, la situazione in Venezuela è stata considerata in dettaglio, l'immutata posizione russa sulla necessità di un dialogo, al fine di superare la crisi politica interna nel paese, è stata ribadita", ha chiarito Anoshin. (Rum)