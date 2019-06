Speciale difesa: Germania, scontro tra due Eurofighter Luftwaffe, morto un pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pilota della Luftwaffe è deceduto nello scontro tra due caccia Eurofighter dell'aeronautica tedesca avvenuto nei cieli del Meclemburgo-Pomerania anteriore nella giornata di ieri, 24 giugno. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Der Tagesspiegel”, spiegando che i due aerei, privi di munizioni, erano impegnati in esercitazioni di combattimento quando sono entrati in collisione per poi precipitare. Entrambi i piloti si sono eiettati, azionando i paracadute. Uno è stato ritrovato vivo, seppur ferito, mentre l'altro è deceduto. Il ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, si è recata sul luogo del disastro e ha dichiarato: “Oggi è un giorno di lutto, questi sono momenti di orrore, paralisi e assenza di parole”. I due Eurofighter precipitati appartenevano alla 73ma squadriglia “Steinhoff” della Luftwaffe, di stanza a Laage presso Rostock. (Res)