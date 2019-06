Zimbabwe: presidente Mnangagwa difende divieto di uso valute estere nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 24 giugno, quindi, dollari, rand e sterline insieme ad altre valute estere non sono più riconosciuti come moneta a corso legale nello Zimbabwe, una misura che nelle intenzioni delle autorità mira a frenare la diffusione del mercato nero, causa dell'aumento dell'inflazione. Negli ultimi mesi le autorità di Harare hanno cercato di colmare il divario esistente fra i tassi di cambio ufficiali e quelli del mercato nero: a febbraio il governo ha annunciato una nuova moneta tarata sul valore del dollaro e chiamata dollaro Rgts (Real Time Gross Settlement), introducendola nel nuovo mercato interbancario dei cambi sulla base del dollaro Usa e di altre valute estere. Secondo "Bloomberg", l'annuncio della Banca centrale può aiutare a stabilizzare l'inflazione. Dal 2009 l’economia del paese è afflitta dall’iperinflazione che ha provocato negli ultimi mesi un rincaro dei prezzi della benzina, aumentati da 1,24 dollari 3,31 dollari al litro, causando a sua volta violente proteste nel paese. Il presidente Emmerson Mnangagwa ha detto di recente che il paese prevede di abbandonare il sistema multi-moneta introdotto nel 2009, quando ha abbandonato il dollaro dello Zimbabwe, per sostenere gli sforzi di stabilizzare l'economia. (Res)