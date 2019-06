Brasile: siglato accordo con il Regno Unito per cooperazione nella sanità pubblica

- Il ministro della salute brasiliano, Luiz Henrique Mandetta, ha annunciato che il governo del Regno Unito stanzierà 14 milioni di sterline (l'equivalente di 75 milioni di real) per finanziare il piano "Better Health" (salute migliore) con l'obiettivo di migliorare lo standard della sanità pubblica in Brasile. L'annuncio è stato fatto nel corso della conferenza mondiale sulla salute che si è svolta a Londra, lunedì 24 giugno. Le risorse stanziate dal Regno Unito saranno utilizzate per rafforzare aree strategiche come l'assistenza sanitaria per i bambini fino a quattro anni. I fondi saranno anche utilizzati per incentivare l'utilizzo di tecnologie digitali e gli standard internazionali di utilizzo dei dati. (segue) (Brb)