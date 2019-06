Brasile: siglato accordo con il Regno Unito per cooperazione nella sanità pubblica (2)

- Secondo Mandetta, il sistema sanitario inglese ha storicamente un livello molto alto di gestione e organizzazione e questa cooperazione sarà importante per il Brasile. Mandetta ha anche menzionato altre aree in cui la partnership sarà importante, come la genetica e gli studi sui derivati del sangue. "Sarà molto importante questo scambio di esperienze e conoscenze con il sistema sanitario inglese, al quale il nostro servizio sanitario è ispirato, un sistema pubblico e universale". Oltre al Brasile, beneficeranno del fondo governativo britannico anche il Messico, il Sudafrica, la Malesia, le Filippine, la Tailandia, il Vietnam e Myanmar. (Brb)