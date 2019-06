Olimpiadi 2026: Sala accolto da applausi in Consiglio comunale, il merito è di tutti

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di ritorno da Losanna, ha partecipato all'apertura dei lavori del Consiglio comunale di Milano, in cui è stato accolto con un fragoroso applauso. "Questo non è che l'inizio di una storia e il merito è di tutti, anche della minoranza (a Palazzo Marino, ndr)", ha detto il primo cittadino, ricordando come fondamentale nella scelta di Milano-Cortina come sede delle Olimpiadi invernali 2026 sia stata la compattezza della politica, che - ha detto Sala - deve dividersi su alcune cose, però deve cercare di non dividersi su opportunità come queste". "Ve lo dico - ha riferito - perché nei colloqui che ho avuto con il Cio e in particolare con il presidente Bach, ho capito che loro sono rimasti molto impressionati dall'87 per cento del consenso dei cittadini milanesi. Se la politica fosse stata divisa su questo tema, non saremmo arrivati a quella percentuale". (Rem)