Difesa: Forum Army-2019, presenti delegazioni da 110 paesi

- Il Forum tecnico-militare internazionale “Army-2019” in Russia ha riunito finora delegazioni provenienti da 110 paesi. Lo ha dichiarato oggi l’amministratore delegato della società statale russa per lo sviluppo della tecnologia militare Rostekh, Sergej Chemezov. “Il Forum è un evento importante e significativo per gli specialisti russi e di tutto il mondo: stando a quanto mi ha detto il ministro della Difesa, Sergej Shoigu, al momento è stato registrato l’arrivo di 110 delegazioni straniere, una cifra record”, ha detto. (Rum)