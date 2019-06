Agroalimentare: Gagnarli (M5s), in Aula legge contro aste doppio ribasso

- "Vogliamo mettere fine ad una pratica nel mondo dell'agroalimentare che mette in forte pericolo l'economia delle nostre imprese agricole. Si tratta delle aste a doppio ribasso. Per questo con una proposta di legge approdata alla Camera introduciamo il divieto dell'utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari e chi non lo rispetterà verrà sanzionato". Lo afferma in una nota Chiara Gagnarli, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Agricoltura alla Camera e relatrice della proposta di legge, a margine del suo intervento in Aula. Per poi aggiungere: "Introduciamo un limite anche all'uso indiscriminato del sottocosto, per garantire il giusto prezzo al produttore e tutelare i lavoratori del settore. Pratica che sarà consentita solo per i prodotti freschi e deperibili in caso di invenduto o di operazioni programmate e concordate con il fornitore. Le logiche economiche di mercato non possono in alcun modo ricadere sulla tenuta economica delle imprese agricole e di chi ci lavora, sacrificando anche la qualità dei prodotti in virtù di un prezzo troppo basso. In questo modo - conclude la deputata M5s - vogliamo tutelare e valorizzare le nostre imprese, che con professionalità e correttezza producono prodotti di eccellenza". (Com)