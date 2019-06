Marocco: sgominata cellula Stato islamico a Marrakech

- Le forze di sicurezza marocchine hanno sgominato una cellula terrorista legata al gruppo dello Stato islamico presenti nei dintorni di Marrakech. In una dichiarazione l'Ufficio centrale delle indagini giudiziarie del Marocco (Bcij) ha reso noto oggi di aver smantellato una cellula terroristica composta da quattro estremisti, di età 25 a 40 anni, attiva nella regione di El Haouz, vicino a Marrakech. Questa operazione di sicurezza, che è una prosecuzione di altre operazioni precedenti, ha portato alla scoperta di una fattoria nel comune di Ourika, nella stessa regione, appartenente alla famiglia di uno membri di questa cellula, dove sono stati sequestrati residui di sostanze chimiche, liquidi sospetti e attrezzature utilizzate per la fabbricazione di esplosivi, nonché apparecchiature elettroniche, coltelli, binocoli, somme di denaro e una moto. I primi elementi dell'indagine hanno rivelato che il leader di questa cellula terroristica reclutava e faceva da guida ai membri del suo gruppo e intrecciava legami sospetti con elementi che lavoravano all'estero per pianificare e preparare pericolose operazioni terroristiche nel Regno attraverso l'uso di ordigni esplosivi, aggiunge la stessa fonte.(Res)