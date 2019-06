Difesa: Russia-Slovacchia, firmato contratto per servizi integrati a caccia MiG-29

- Le autorità competenti di Russia e Slovacchia hanno firmato un contratto per la fornitura di servizi integrati per i velivoli da combattimento MiG-29 precedentemente venduti a Bratislava. Lo ha dichiarato oggi il direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, Dmitrij Shugaev, a margine del Forum internazionale “Army-2019” attualmente in corso a Mosca. “Abbiamo offerto ai nostri partner la fornitura di un servizio integrato per la manutenzione ed altre attività aventi ad oggetti i velicoli MiG-29 precedentemente consegnati”, ha detto Shugaev all’emittente televisiva “Zvezda”.(Rum)