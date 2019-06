Aeroporti: al via da Fiumicino il volo Roma-Chengdu con Sichuan Airlines

- Inaugurato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, il nuovo volo diretto Roma-Chengdu operato dalla compagnia aerea cinese Sichuan Airlines. Il volo, con frequenza trisettimanale (martedì, giovedì e sabato), collega direttamente il principale aeroporto italiano con Chengdu, città nota come il "Paese celeste" e famosa per i panda giganti. La partenza da Roma è alle ore 13.25 e l’arrivo a Chengdu previsto per le ore 05.50 del giorno successivo. "Si tratta - ha dichiarato Michele Geraci, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico - di un altro risultato che si pone nel solco dei rapporti Italia-Cina e della firma dell’MoU sulla Belt and Road, voluto dal Governo Italiano anche in funzione dell’incremento del flusso di turisti cinesi in Italia. L’apertura del volo è inoltre in continuità con la firma dell’MoU di collaborazione con la Provincia del Sichuan, che ho siglato a Chengdu lo scorso settembre, proprio per rafforzare i rapporti con questa importante area del Sud-Ovest della Cina". "Roma è la quarta destinazione in Europa servita da Sichuan Airlines e rappresenta una delle mete più gettonate per i turisti cinesi - ha dichiarato Wang Fei, direttore del comitato commerciale di Sichuan Airlines - Siamo orgogliosi di celebrare l’avvio di questo importante collegamento, che ha visto concentrarsi gli sforzi della Compagnia nell’ambito della propria strategia di internazionalizzazione". (segue) (Com)