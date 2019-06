Aeroporti: al via da Fiumicino il volo Roma-Chengdu con Sichuan Airlines (2)

- "Inauguriamo oggi, con molta soddisfazione, questo nuovo collegamento operato da Sichuan Airlines, una nuova compagnia aerea da oggi operativa su Fiumicino - ha commentato Fausto Palombelli, chief commercial officer di AdR - Roma e Chengdu sono entrambe mete turistiche molto ricercate, sia dai cinesi sia dagli italiani. Il nuovo collegamento porta a quota 12 le destinazioni della Greater China connesse con l’aeroporto di Fiumicino. Lo scalo di Roma si conferma in questo modo, principale porta d’accesso della Cina per l’Europa". Con oltre 150 aeromobili in flotta e ordini per ulteriori 40 aeromobili, Sichuan Airlines, compagnia fondata nel 2002, è attiva su oltre 160 rotte con 130 destinazioni servite in Cina e nel mondo. Il nuovo collegamento da Roma a Chengdu offrirà quindi alla clientela romana, un ampio numero di connessioni verso le più importanti destinazioni domestiche cinesi, e le principali mete del Sud-est asiatico, dell’Australia e della Nuova Zelanda. I passeggeri in prosecuzione verso destinazioni internazionali, potranno beneficiare infine del programma 72 Hours Visa Free Transit Policy, che permette l’ingresso in Cina senza visto per una durata massima di 72 ore tra un volo e l’altro. Una comoda e attraente opportunità in più per visitare le meraviglie del Sichuan durante uno “stop-over” verso la meta finale del proprio viaggio. (Com)