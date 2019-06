Tunisia: Ue, consolidamento democrazia è priorità

- Per l'Unione europea il consolidamento della democrazia in Tunisia è una priorità. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Maja Kocijancic. "Abbiamo seguito il voto nella Camera dei rappresentanti su questa modifica della legge elettorale in Tunisia. Queste modifiche devono seguire un determinato iter prima di entrare in vigore. Stiamo valutando queste nuove misure, non posso dire di più adesso, ma il consolidamento della democrazia in Tunisia resta una priorità per l'Ue", ha detto. (Beb)