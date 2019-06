Germania-Nord Macedonia: Steinmeier conferma sostegno ad integrazione euro-atlantica Skopje (2)

- Ieri Pendarovski, in un’intervista al settimanale tedesco “Der Spiegel”, ha sottolineato che non vi è alcun piano alternativo ad un rapido avvio della procedura di adesione nell’Unione europea per la Macedonia del Nord. “Riteniamo che non vi siano preoccupazioni fondamentali sull’avvio dei negoziati di adesione, ma che si tratti soltanto di un ritardo tecnico”, ha detto Pendarovski, secondo cui “non vi è alcun piano B” all’avvio della procedura di integrazione del paese nell’Ue. “Il nostro piano B è avviare i negoziati di adesione entro la fine dell’anno”, ha aggiunto. (segue) (Mas)