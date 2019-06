Moldova: Usa, corruzione nel paese impedisce corso efficiente dei procedimenti penali

- La corruzione in Moldova ha influenzato in maniera fortemente negativa il corso dei procedimenti penali, soprattutto nel quadro delle indagini avviate nel quadro di casi relativi alla tratta di esseri umani. È quanto si legge all’interno di un rapporto pubblicato dal segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ripreso dall’ambasciata Usa a Chisinau. Stando alle informazioni contenute nel documento, gli Stati Uniti hanno comunque riscontrato un maggiore impegno a riguardo da parte delle autorità giudiziarie nell’ultimo periodo, risultato in un’identificazione più precisa delle vittime e nell’organizzazione di corsi di formazione specializzati per i giudici che saranno chiamati a giudicare nel quadro di indagini simili. “L’attività del governo, tuttavia, rimane comunque al di sotto degli standard in una serie di settori strategici, soprattutto nei comparti delle forze dell’ordine e degli organi giudiziari: in questi casi, la corruzione ha impedito il corso corretto dei procedimenti penali, influenzando in maniera fortemente negativa le relative sentenze”, si legge nel rapporto, in cui le autorità della Moldova vengono invitate ad adottare misure più stringenti che consentano una soluzione efficiente a problemi di questo tipo.(Moc)