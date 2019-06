Autostrade: A9 Lainate-Como-Chiasso, annullata chiusura tratto Como-Centro e Chiasso il 25 giugno

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verranno avviati lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie.I cantieri prevedono l'ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell'utenza e di quelli antincendio accessibili ai vigili del fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili. Saranno quindi adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 21 di mercoledì 26 alle 5 di giovedì 27 giugno: sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si potranno seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la SP17, fino al raggiungimento della dogana cittadina di Chiasso, attraverso Via Bellinzona; sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Fino Mornasco. È stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera, prevista nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno. (com)