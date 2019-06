Torino: Comune, designer e disabili insieme per aiutare chi ha difficoltà motorie

- Designer e disabili uniti per realizzare oggetti che possano migliorare la vita di chi ha difficoltà motorie. Questo, in sintesi, il progetto del Comune, presentato oggi - martedì 25 giugno - in Comune dalla sindaca Chiara Appendino e dall'assessora Maria Lapietra. Un piano che si si concretizza con «Hackability4mobility», una maratona di progettazione che vede impegnate – anche economicamente - Anci, Toyota e Arriva, oltre all'associazione no profit Hackability. Si partirà a settembre, quando sarà lanciato un doppio invito: una raccolta di idee, anche da chi la disabilità la vive tutti i giorni, per rendere più accessibili auto, bici, mezzi pubblici e migliorare la sedia a rotelle; e una seconda call per designer che queste idee possano trasformare in progetti concreti. Poi a Natale partiranno i veri e propri tavoli di lavoro, che dureranno un mese. Successivamente saranno creati i prototipi degli oggetti per persone disabili, che saranno realizzati in fabbricazione digitale, così da dar vita a un modello base che possa essere facilmente modificato per venire incontro alle esigenze delle singole persone. Qualche esempio di strumenti già realizzati grazie all'impegno dell'associazione Hackability? I joystick, le forchette, i tavoli per carrozzine. Partendo dalle richieste dei disabili, si potrà guardare oltre e costruire altri oggetti come, ad esempio, un sistema di aggancio per le handbike o una pedaliera per le bici. (segue) (Rpi)