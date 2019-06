Torino: Comune, designer e disabili insieme per aiutare chi ha difficoltà motorie (2)

- "L’"Hackability4Mobility" ci consentirà di studiare, comprendere e superare i limiti di accessibilità e fruibilità dei mezzi del trasporto – sottolinea l’assessora Lapietra -. Il confronto creativo che si svilupperà favorirà l’acquisizione di una visione e di una metodologia utili a individuare quegli elementi che sono di ostacolo a persone con una ridotta mobilità e sostituirli o modificarli per favorirne, invece, l’autonomia. Soluzioni che potranno rivelarsi spunti interessanti anche per le aziende". Alla conferenza di oggi hanno partecipato anche Carlo Boccazzi Varotto, presidente di Hackability; Andrea Enrico Saccone, Direttore del reparto Comunicazione e Relazioni esterne di Toyota Motor Italia; Valentina Astori, Amministratore Delegato di Sadem S.p.A.; Federica Fenocchio, atleta paralimpica medaglia d’argento ai Giochi di Londra 2012. "Si tratta di un progetto molto importante perché riunisce diversi aspetti - afferma la sindaca Appendino - Oltre a coinvolgere direttamente le persone con disabilità permette a tutti i partecipanti, che lavorano in team e progettano insieme, di vivere un’esperienza unica e di sviluppare competenze trasversali partendo da bisogni concreti: un’esperienza non solo di studio e di lavoro, ma anche umana". (Rpi)