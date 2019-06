Agricoltura: Mazzali (Fd'I), presentata mozione su quote latte per sospensione procedura recupero

- Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, dichiara in una nota di aver presentato in consiglio regionale "una mozione sulle quote latte, perché la mia battaglia al fianco degli allevatori non è finita. Il provvedimento emesso qualche giorno fa dal Tribunale di Roma e l’istituzione della Commissione ministeriale sono passi avanti importanti, ma non possiamo dimenticare che dal 15 luglio verranno acquisite le pendenze dalla agenzia di riscossione e iscritte a ruolo con cartelle esattoriali. La procedura di escussione ha tempi brevi e le aziende coinvolte rischiano seriamente di dover chiudere. Per questo ho depositato oggi una mozione che impegna il Presidente e la Giunta regionale 'affinché si attivino nei confronti del Governo per far sì che fino al 31 dicembre 2019 vengano sospese sia le procedure di recupero per compensazione delle provvidenze e aiuti agricoli comunitari connessi e cofinanziati, sia le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori di iscrizione a ruolo; nonché le procedure di recupero forzoso'". "Questa mozione - prosegue Mazzali - vuole rappresentare un motivo di chiarezza e giustizia a 5 anni dalla fine del regime quote latte e a 30 dall'inizio dell'applicazione della sua introduzione. Riteniamo inaccettabile appunto che, proprio dopo 30 anni, ancora si discuta di correttezza di applicazione, di certezza dei dati, di applicazioni dei regolamenti Ue e di responsabilità dei soggetti interessati sulla mala gestione. La mozione illustra un quadro drammatico, che denota la totale incapacità del nostro Paese ad aver dato attuazione al sistema quote latte, in un Paese come il nostro dove ancora oggi si importa quasi il 50% del fabbisogno di latte e derivati. Adesso il Governo deve trovare soluzioni definitive ed eque nell’interesse di tutti i produttori, in modo che chi ha pagato ingiustamente sia risarcito e chi non deve pagare non sia più perseguitato”.(com)