Migranti: Salvini, Sea Watch in Italia non arriva, può stare lì fino a Natale

- "La Sea Watch, per quello che mi riguarda, in Italia non ci arriva, può stare lì fino a Natale e Capodanno. In 13 giorni, se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti, sarebbero andati e tornati dall'Olanda". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al Viminale.(Rer)