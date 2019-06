Rozzano: sparò a carabinieri durante inseguimento, preso

- Un marocchino di 24 anni è stato fermato per aver sparato lo scorso 30 maggio contro un carabiniere della compagnia a Rozzano. Il giovane, irregolare e pluripregiudicato, è stato rintracciato il 20 giugno in zona Famagosta. Alla fine del mese scorso i militari del nucleo operativo della stazione del comune a Sud di Milano avevano ordinato l'alt a una macchina, intercettata sulla Tangenziale Ovest con a bordo tre persone. Il guidatore, invece di fermarsi, aveva schiacciato sul pedale dell'acceleratore cercando di seminare gli uomini dell'Arma. I tre avevano proseguito la corsa, speronando più volte l'autoradio, per le strade di Rozzano, all'altezza dell'Alzaia Naviglio Pavese, quando il 24enne seduto sul sedile anteriore era uscito dall'auto in corsa. Il giovane, inseguito a piedi, aveva esploso 2-3 colpi di pistola verso il militare, che era riuscito a schivare i proiettili prima di far perdere le proprie tracce. Gli altri due uomini invece erano stati bloccati subito. Il fermo per tentato omicidio, porto d'arma abusivo e resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato e il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. (Rem)