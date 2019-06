Olimpiadi 2026: Cambiaghi lancia 'fase 2', dopo “sogniamo insieme” “lavoriamo insieme”

- "Dopo 'sogniamo insieme', ora 'lavoriamo insieme'. Lo storico risultato ottenuto a Losanna è la conferma di come l'Italia, quando trova unità d'intenti e spirito di squadra, riesce a centrare anche obiettivi che sembravano irraggiungibili". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, intervenendo questa mattina, a nome della Giunta, durante i lavori del Consiglio regionale della Lombardia, per sottolineare l'importanza della conquista da parte di 'Milano-Cortina' delle Olimpiadi invernali 2026. Nel ringraziare i rappresentanti delle Regioni Lombardia e Veneto, dei Comuni di Milano e Cortina, del Governo e del Coni, l'assessore Cambiaghi ha aggiunto che adesso si passa alla 'fase 2', quella "di scendere in campo con la stessa determinazione e professionalità per realizzare tutto ciò che è necessario in vista del 2026". I componenti della Giunta e i consiglieri regionali hanno quindi posato insieme per una foto che li ritraeva con la bandiera della candidatura olimpica 'Milano-Cortina 2026'. (Com)