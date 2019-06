Torino: Comune, è Franco Lepore il disability manager

- Oggi a Torino è stato presentato il nuovo disability manager del Comune: è Franco Lepore, avvocato, ex presidente dell'Unione ciechi. Toccherà a lui affiancare la Città negli interventi legati al mondo della disabilità. Dunque, progetti di sensibilizzazione ma anche progetti concreti, come il piano nazionale di abbattimento delle barriere architettoniche. "C'è necessità di risorse per il mondo della disabilità", è stata oggi la sua primissima richiesta. Pronta la risposta dell'assessora Lapietra, che fa sapere che dal decreto Fraccaro arriveranno 250 mila euro per il piano sulle barriere architettoniche.(Rpi)