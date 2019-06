Roma: verso realizzazione centralità urbana Santa Maria della Pietà, 2 luglio assemblea pubblica

- “Con la sottoscrizione del protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, Regione Lazio, Asl Roma 1, Città metropolitana di Roma Capitale, municipio XIV – Monte Mario, le istituzioni hanno delineato in modo unitario un percorso che porterà alla riqualificazione dell'area e alla valorizzazione della sua funzione pubblica e socio-culturale”. Lo comunica il Campidoglio in una nota. “Un progetto da realizzare insieme alla cittadinanza – prosegue la nota – a partire dall'assemblea pubblica che si terrà martedì 2 luglio alle ore 17 presso il Centro Sociale Anziani Monte Mario (via Trionfale 9089)”. “Dopo il lavoro del tavolo tecnico che ha visto il coinvolgimento di tutte le istituzioni per l'individuazione delle aree tematiche e delle vocazioni del territorio, prende il via il confronto con i cittadini. Un progetto atteso da anni, con tante potenzialità da esprimere relative alle caratteristiche ambientali e agricole del luogo, al patrimonio archeologico, alle peculiarità storiche, artistiche e culturali del comprensorio, alle potenzialità turistiche e ricettive e alla presenza di spazi pubblici e di servizi al cittadino. A supporto di tutto il percorso, è stata anche istituita la Casa del Municipio all'interno dello stesso Centro Sociale Anziani Monte Mario come espressione della volontà delle istituzioni di portare concretamente la partecipazione nel territorio, offrendo ai cittadini un luogo dove poter trovare tutte le informazioni utili per dare il proprio contributo”, conclude la nota.(Com)