Regeni: Salvini, non spetta a me ritirare ambasciatore

- "Ho piena fiducia nella capacità persuasiva del premier Conte e del ministro degli Esteri Moavero. Non spetta a me ritirare gli ambasciatori". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato, durante una conferenza stampa, sulla richiesta dei genitori di Giulio Regeni di ritirare l'ambasciatore italiano in Egitto per protesta. (Rer)