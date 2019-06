Lombardia: Sala, da stati generali ricerca e innovazione la rivoluzione digitale

- Storie esemplari e ultime frontiere dell'innovazione. Ma anche strumenti mai utilizzati prima per renderla concreta e fruibile per imprese e cittadini. Agli Stati Generali della Ricerca e dell'Innovazione è stata infatti presentata la piattaforma federale di Regione Lombardia basata su blockchain per la verifica di dati e documenti, che semplificherà radicalmente il sistema di relazioni tra cittadini e pubblica amministrazione. Tre le sperimentazioni in atto che riguardano l'adesione al bando 'Nidi gratis', in partenza da settembre nel comune di Cinisello Balsamo; il monitoraggio della filiera dei prodotti alimentari, in particolare la tracciabilità delle carni bovine seguendo il loro percorso dall'allevamento alla macelleria; la Domanda Unica di Pagamento delle aziende agricole. (segue) (Com)