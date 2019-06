Lombardia: Sala, da stati generali ricerca e innovazione la rivoluzione digitale (2)

- "Abbiamo aperto una nuova era all'insegna dell'Innovazione per Regione Lombardia" ha detto il vicepresidente Fabrizio Sala intervenuto all'edizione 2019 degli Stati generali della Ricerca e Innovazione organizzati a Palazzo Lombardia "La tecnologia blockchain - ha spiegato il vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese - ci permetterà di far risparmiare tempo ai cittadini togliendo più della metà dei passaggi che oggi gli utenti devono fare per richiedere, tra gli altri, certificati, richieste di bonus e ammissione a bandi. Tramite blockchain, inoltre, i sistemi informatici delle diverse amministrazioni dialogano tra loro senza bisogno di cedere il controllo sui rispettivi dati". "Stiamo anche testando - ha detto ancora Fabrizio Sala - un portafoglio digitale che darà a ogni cittadino lombardo il controllo sulle proprie informazioni e renderà semplice ed immediato l'accesso ai servizi". (Com)