Autonomia: Salvini, testo base pronto per Cdm di domani

- "Stasera abbiamo un'altra riunione sull'Autonomia, per carità, facciamola pure, ma noi siamo pronti da tempo. Il testo base è pronto per la riunione di domani del consiglio dei ministri, con grande vantaggio per tutte le Regioni italiane, altrimenti a Roma si ingolfa tutto". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al Viminale. "Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, - ha aggiunto Salvini - ci dicono che dove corrono gli enti locali, i Comuni, l'Italia vince".(Rer)