Usa-Iran: Bolton minaccia altre sanzioni, “non vogliamo regime change”

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha minacciato oggi di adottare nuove sanzioni contro l’Iran, dove Washington non cerca un cambio di regime. Nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti, a margine degli incontri con gli omologhi di Russia e Israele, rispettivamente Nickolaj Patrushev e Meir Ben-Shabbat, Bolton sostiene che l’Iran tornerà al tavolo dei negoziati in risposta alla “campagna di pressione massima” da parte degli Usa. Inoltre, Stati Uniti e Russia stanno lavorando per contrastare il ruolo dell’Iran nella regione, specialmente in Siria, ha aggiunto. “I russi hanno ripetutamente affermato che vorrebbero vedere le forze iraniane andarsene” dalla Siria, ha proseguito Bolton, sottolineando che con l’incontro trilaterale Russia, Stati Uniti e Israele stanno lavorando per “trovare un modo per farlo accadere”.(Res)