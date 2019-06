I fatti del giorno - Medio Oriente

- Medio Oriente: Kushner, proposta Usa non ricalcherà iniziativa di pace araba - La “proposta del secolo” che sarà presto presentata dagli Stati Uniti per risolvere l’annoso conflitto israelo-palestinese non seguirà le linee dell’iniziativa di pace araba. Lo ha chiarito Jared Kushner, genero e consigliere speciale del presidente Usa Donald Trump, in un’intervista rilasciata all’emittente satellitare “al Jazeera” prima di partire per il Bahrein, dove tra oggi e domani presenterà i dettagli economici del piano nel quadro della conferenza “Peace to prosperity”. All’iniziativa prenderanno parte funzionari e uomini d’affari statunitensi, israeliani e di vari paesi arabi. “Credo che tutti dobbiamo riconoscere che, se un accordo ci sarà, non sarà sulle linee dell’iniziativa di pace araba”, ha affermato Kushner, che ha gestito il dossier mediorientale per conto della Casa Bianca. “Si tratterà – ha aggiunto - di una via di mezzo tra l’iniziativa di pace araba e la posizione israeliana”. L’iniziativa di pace araba, avanzata nel 2002 dall’Arabia Saudita, si basa sulla soluzione dei due Stati: viene proposta la normalizzazione dei rapporti tra Israele e gli altri paesi arabi in cambio di un pieno ritiro dello Stato ebraico dai territori occupati durante la guerra del 1967, inclusi Gerusalemme Est, le Alture del Golan e la Cisgiordania. L’iniziativa è stata appoggiata per anni dalla Lega araba ma mai posta in essere a causa dell’opposizione israeliana. Nell’intervista ad “al Jazeera” Kushner ha anche detto di ritenere che l’evento di Manama sarà un successo nonostante il boicottaggio della leadership palestinese, ricordando la partecipazione di delegati da diversi paesi della regione e di un gran numero di investitori internazionali. “Abbiamo lavorato molto attentamente su una proposta dettagliata che crediamo possa portarci avanti per superare lo stallo nel conflitto. Speriamo che tutte le parti siano responsabili, che si impegnino e che cerchino di fare progressi”, ha dichiarato il genero di Trump. (segue) (Res)