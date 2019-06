I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Kuwait: firmato accordo su controllo valico frontiere - Le direzioni per la sicurezza dei confini di Iraq e Kuwait hanno firmato un accordo sul controllo dei valichi e sullo scambio di informazioni. Lo riferisce un comunicato stampa della direzione dei confini del’Iraq. L’intesa è stata firmata in occasione della riunione dei dirigenti delle due direzioni per la sicurezza dei confini. La parte irachena era rappresentata dal generale Salam Jawad Kazim, mentre il Kuwait dal generale Faisal Hamad al Issa. Nel corso le parti hanno discusso di temi relativi alla sicurezza del confine tra i due Stati. (segue) (Res)