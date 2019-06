I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iran-Usa: Rohani, Washington "mente" sulla volontà di negoziare - Gli Stati Uniti mentono quando dicono di voler negoziare con l’Iran. E’ questa l’accusa pronunciata oggi dal presidente iraniano, Hassan Rohani, all’indomani dell’annuncio di imminenti sanzioni contro il capo della diplomazia di Teheran, Mohammad Javad Zarif. “Allo stesso tempo invitate ai negoziati e cercate di sanzionare il ministro degli Esteri: è evidente che mentiate”, ha affermato Rohani rivolgendosi direttamente agli Stati Uniti in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato. Il capo dello Stato iraniano è intervenuto anche sul decreto esecutivo emanato ieri dalla Casa Bianca, con cui viene colpita da sanzioni la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Rohani ha definito la Casa Bianca un “ritardato mentale per le sue azioni” e ha ribadito che “la pazienza strategica di Teheran non è indice di paura”. Sulla nuova ondata di sanzioni Usa a personalità iraniane è intervenuto oggi anche il portavoce della diplomazia iraniana, Abbas Moussavi. “Le sanzioni inutili contro la Guida suprema e il capo della diplomazia iraniana indicano la chiusura della porta della diplomazia da parte della disperata amministrazione degli Stati Uniti”, ha affermato Moussavi. Il portavoce della diplomazia ha aggiunto: “L’amministrazione di Trump sta annientando tutti i meccanismi internazionali stabiliti per mantenere la pace e la sicurezza nel mondo". (segue) (Res)