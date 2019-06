I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: sanzioni Usa colpiscono l’emittente Tv in arabo “al Alam” - Le conseguenze dell’inasprimento delle sanzioni statunitensi sull’Iran si fanno sentire sui media iraniani e colpiscono in particolare l’emittente “all news” in lingua araba “al Alam”. La tv iraniana che fa concorrenza ad “al Jazeera” e ad “al Arabiya” trasmettendo le tesi del regime di Teheran nel mondo arabo ha chiuso il suo ufficio centrale di Damasco spostandosi a Beirut nell’ambito di una politica di tagli ai fondi dovuta proprio alle sanzioni Usa. Il direttore della redazione di Damasco, il giornalista libanese Hussein Murtada, ha già annunciato le sue dimissioni. (Res)