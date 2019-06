Camera: domani audizioni su Federalismo fiscale

- Domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 8:30, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, svolge l'audizione di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano e di Floriana M. Cerniglia, professoressa di Economia Politica presso l'Università Cattolica di Milano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)