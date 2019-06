Russia: tribunale moscovita condanna cittadino polacco per spionaggio

- Un tribunale della città di Mosca ha condannato a 14 anni di reclusione per spionaggio un cittadino della Polonia, Marian Radzaevski. Il caso è stato esaminato a porte chiuse, perché i materiali sono classificati. Radzayevsky non ha ammesso la sua colpevolezza, secondo quanto riferito da fonti dell'agenzia "Interfax". Gli inquirenti ritengono che il cittadino polacco abbia raccolto e trasmesso all'estero informazioni coperte da segreto di Stato su istruzione dell'intelligence straniera. Come risulta dai registri giudiziari, il convenuto è in custodia cautelare dal 21 aprile 2018. (Rum)