Camera: domani audizione su separazione carriere in magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9:30, la commissione Affari costituzionali della Camera svolge l'audizione di Raffella Bordogna, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, recante "Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura". L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)