Nepal: rifiutato ingresso nel paese a statunitense sospettato di legami col Dalai Lama

- Le autorità per l'immigrazione all'aeroporto internazionale Tribhuvan di Katmandu, in Nepal, hanno rifiutato l'ingresso nel paese a un turista statunitense sospettato di essere un agente del leader buddista tibetano in esilio, il Dalai Lama. Penpa Tsering, 53 anni, è arrivato all'aeroporto Tribhuvan sabato partendo da New York e passando per Nuova Delhi. Penpa non è potuto entrare in Nepal ed è stato rimandato negli Stati Uniti dopo ore di interrogatorio. Il turista è stato anche insultato per via delle sue origini tibetane, hanno riferito testimoni oculari al quotidiano "The Himalayan Times". Penpa è stato rimandato negli Stati Uniti dopo che funzionari per l'immigrazione hanno scoperto che un uomo dal suo stesso nome era nella lista delle "persone più ricercate" dalla Cina. "Abbiamo agito in base alle richieste dell'ambasciata cinese a Katmandu", ha detto un funzionario. Penpa aveva chiesto al servizio immigrazione di poter visitare il Nepal per incontrare amici e parenti a Katmandu. Secondo un funzionario, l'ambasciata cinese aveva scritto al ministero degli Affari Esteri per impedire a una persona chiamata Penpa Tsering di entrare in Nepal definendolo un attivista del movimento per l'indipendenza del Tibet ed un attivo sostenitore del leader spirituale tibetano in esilio. Il funzionario ha aggiunto che Pechino temeva anche che questa persona potesse rafforzare il movimento contro la Cina in Nepal. (segue) (Inn)