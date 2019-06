Nepal: rifiutato ingresso nel paese a statunitense sospettato di legami col Dalai Lama (2)

- I funzionari dell'autorità per l'immigrazione si sono dichiarati convinti di rispettare il principio di "una sola Cina", alla base delle relazioni bilaterali, ma hanno ammesso di non essere certi che Penpa fosse la stessa persona ricercata da Pechino. "Dopo esserci consultati con le più alte autorità, incluso il ministro degli Interni Ram Bahadur Thapa, abbiamo semplicemente deciso di tenerci sul sicuro rimandandolo indietro negli Stati Uniti", ha riferito un funzionario. Penpa, che ha negato qualsiasi affiliazione con il Dalai Lama durante l'interrogatorio, ha già ottenuto un visto di entrata in India per dieci anni. L'uomo aveva già visitato Katmandu per tre giorni nel 2013. Il direttore generale del dipartimento per l'immigrazione, Eshor Raj Poudel, ha spiegato che è possibile prendere questo tipo di provvedimento contro chiunque sia nella lista nera cinese. Il rapporto sulle pratiche dei diritti umani per il 2018 pubblicato recentemente dal dipartimento di Stato Usa riporta che il Nepal, che non riconosce i tibetani arrivati nel paese dopo il 1990 come rifugiati, continua a cercare di impedire la celebrazione di eventi culturalmente importanti per il loro popolo, come il capodanno tibetano, la giornata mondiale per la pace e il compleanno del Dalai Lama. Il governo non ha emesso documenti di identificazione personale per i rifugiati tibetani negli ultimi vent'anni, lasciando così la maggior parte di questo gruppo senza possibilità di presentare i documenti richiesti ai controlli di polizia. (Inn)