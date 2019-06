Sanità Lazio: Ciacciarelli (FI), Dh oncologico Cassino è necessario, Regione dica come intende procedere

- "Valutato che sono trascorsi quasi 5 mesi dalla mia interrogazione urgente a risposta immediata al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e che nella risposta dell'assessorato alla Sanità mi era stato riferito che la asl di Frosinone stava concretamente valutando la cosa, mi trovo ancora qui, a sollecitare la giunta, per sapere quando e quali determinazioni la giunta intende assumere ai fini dell'apertura di un Dh oncologico presso l'ospedale di Cassino”. Lo dichiara in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (FI). “La realizzazione di quest'ultimo – prosegue –, un reparto di sola somministrazione chemioterapica e radioterapica, sarebbe di estrema importanza per tutti i malati oncologici di questo territorio, che verrebbero, finalmente, messi in condizione di curarsi forti della vicinanza dei familiari e in un ambiente non più asettico e sconosciuto”. E conclude: “L'assenza di questo reparto ora come ora espone i malati ad autentiche vicissitudini e travagli per recarsi presso i centri di Sora o, più spesso, della Capitale, per la seduta di chemio o radio, compromettendo, in alcuni casi, anche in modo grave, il loro stato di salute come pazienti. Parliamo di un territorio con circa 140 mila utenti, dove le neoplasie sono, purtroppo, molto diffuse e presenti in tante famiglie”.(Com)