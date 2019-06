Repubblica Ceca: presidente Zeman, proteste attuali "sono contro elezioni libere"

- Chi manifestava in Repubblica Ceca nel 1989 lo faceva per reclamare elezioni libere, mentre le proteste attuali sono contro il risultato di un voto democratico. E' l'opinione espressa oggi dal presidente ceco, Milos Zeman, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Il capo dello Stato non crede che il governo di Praga possa lasciare a causa delle proteste, e ritiene che i manifestanti e gli oppositori del premier Andrej Babis dovranno aspettare la sua scadenza naturale. (segue) (Vap)