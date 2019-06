Repubblica Ceca: presidente Zeman, proteste attuali "sono contro elezioni libere" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto dichiarato dagli organizzatori, sarebbero stati circa 250 mila i cittadini cechi radunati domenica nel centro di Praga per chiedere le dimissioni del premier Andrej Babis. Molti osservatori l'hanno definita come la più grande manifestazione dalla cosiddetta “Rivoluzione di velluto” del 1989 che sancì la fine dell’epoca comunista. La manifestazione convocata nei Giardini di Letna, nel centro della città, è stata il culmine di una serie di manifestazioni nelle ultime settimane contro Babis, coinvolto in una serie di indagini su presunte frodi e conflitti di interesse. Alla dimostrazione hanno partecipato anche diverse famiglie con bambini al seguito, visto che da tutti è stato garantito che la protesta si sarebbe svolta in modo pacifico. (segue) (Vap)