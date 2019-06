Repubblica Ceca: presidente Zeman, proteste attuali "sono contro elezioni libere" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi commentatori hanno visto un parallelismo fra le attuali proteste contro Babis e quelle che nel 2018 hanno portato alle dimissioni il premier Robert Fico nella vicina Slovacchia. I manifestanti a Bratislava e altre città slovacche scesero allora in piazza per denunciare l’inefficienza degli apparati statali nel contrasto alla corruzione e nel compiere progressi sul caso dell’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak, lamentando anche l’ambiguità dell’esecutivo rispetto a questa vicenda. La situazione in Repubblica Ceca appare diversa perché meno “sistemica”, ma concentrata in particolare sulla figura di Babis e le diverse irregolarità di cui è accusato. (segue) (Vap)