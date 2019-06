Repubblica Ceca: presidente Zeman, proteste attuali "sono contro elezioni libere" (7)

- Il Partito socialdemocratico ceco (Cssd) e il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) danno il loro sostegno all’interno e all’esterno della coalizione di maggioranza, e non avrebbero alcun vantaggio nel vedere cadere il primo ministro. In Slovacchia, al contrario, le proteste per il caso Kuciak hanno portato progressivamente ad un indebolimento del partito di governo Direzione-socialdemocrazia, e all’emergere di figure politiche come Zuzana Caputova, esponente della società civile ed eletta quest’anno alla presidenza del paese. La domanda che diversi analisti si pongono in questo momento è quanto sia possibile vedere uno scenario del genere realizzarsi anche a Praga o se sarà necessario attendere una presa di posizione degli alleati di governo di Babis per modificare gli equilibri e andare a nuove elezioni. (Vap)