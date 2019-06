Mafie: M5s, tra arresti in Emilia per 'ndrangheta anche esponente Fd'I, Meloni che dice?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post sul Blog delle stelle si legge: "'Arrestato il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, esponente di Fratelli d'Italia e ritenuto appartenente alla famiglia crotonese dei Grande Aracri'. Sì, avete letto bene - continua- le accuse non sono di contatti con la criminalità organizzata dall'esterno, ma di appartenenza alla famiglia della 'ndrangheta. Assurdo ma vero. Quante volte i cittadini dovranno aprire il giornale e scoprire che ad amministrarli non ci sarebbero servitori dello Stato, ma soggetti legati alla criminalità organizzata?". E ancora in post continua: "Non smetteremo mai di ripetere che quando vicino (o peggio ancora, dentro) le istituzioni c'è puzza di mafie occorre subito intervenire. E sembrerebbe proprio il caso di Giuseppe Caruso, il cui nome in queste ore viene scritto al fianco di quello dei boss Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri". Il Blog quindi si chiede: "E Giorgia Meloni in tutto questo che dice? Prenderà subito provvedimenti o rimarrà inerte dinanzi a questo ennesimo scandalo? Chissà se adesso ammetterà che le dinamiche del suo partito non sono lontane da quelle della peggiore Forza Italia berlusconiana". (Rin)