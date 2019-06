Olimpiadi 2026: Taxi blu 4040, ripensare viabilità già da oggi

- Bene l'assegnazione delle olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026, ma occorre ripensare la viabilità. Lo afferma, in una nota, Stefano Salzani responsabile commerciale di Taxiblu 02.4040. “L’assegnazione dei Giochi è anche per Milano un grande risultato che accogliamo con favore. L’Expo del 2015 ha portato in un lungo periodo un incremento complessivo del 20 per cento di chiamate al servizio Taxiblu 4040, già a partire dal 2014”. “A Milano e in provincia – ricorda Salzani- ben il 67 per cento dei clienti sono turisti e ogni evento che può favorire il lavoro è senz'altro positivo, fermo restando che un’implementazione e un’ottimizzazione delle infrastrutture oltre che una razionalizzazione della viabilità cittadina risultano a oggi prioritarie. Ancor più alla luce dei piccoli e grandi eventi che interesseranno questa città nei mesi e negli anni futuri”. (Com)