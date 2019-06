Ungheria: sottosegretario istruzione a “Nova”, educazione primaria fondamentale per sviluppo

- L’istruzione primaria rappresenta un aspetto fondamentale per la formazione delle generazioni odierne e future e a 20 anni dal Processo di Bologna “sono stati fatti importanti passi avanti in questo campo”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il sottosegretario ungherese all’istruzione, Jozsef Bodis, parlando a margine della seconda giornata di lavori del ventennale del Processo di Bologna in corso nel capoluogo emiliano. “Penso che il Processo di Bologna rappresenti una parte del programma educativo non solo in Europa ma in tutto il mondo”, ha dichiarato il sottosegretario Bodis, il quale ha sottolineato come il percorso iniziato nel 1999 abbia consentito non solo la mobilità degli studenti ma anche per i docenti. “Il processo di globalizzazione appare nel settore educativo proprio attraverso il Processo di Bologna”, ha osservato Bodis, secondo cui la strada percorsa in questi anni è importane non solo per i programmi educativi odierni ma anche per quelli futuri. (segue) (Sic)