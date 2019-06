Ungheria: sottosegretario istruzione a “Nova”, educazione primaria fondamentale per sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dell’Ungheria, Bodis ha osservato che le direttive derivanti dal Processo di Bologna del 1999 sono declinate in vari comparti educativi, da quello della formazione sanitaria alle scienze umanistiche. Tuttavia per Bodis uno degli aspetti più importanti è rappresentato dallo sviluppo dell’istruzione primaria, “perché è il fondamento di qualsiasi processo di sviluppo” non solo per quanto riguarda gli aspetti stringenti della formazione ma anche per la crescita delle future generazioni di cittadini. “Ecco perché credo che 20 anni fa sono stati fatti passi importanti in questo campo. La nostra responsabilità per oggi è come possiamo seguire questa strategia, questo programma educativo, non solo sul piano dell’istruzione ma anche per lo sviluppo umano”. (segue) (Sic)